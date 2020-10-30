Українська виконавиця Анна Седокова приміряла облягаючу сукню і зізналася, що думає про вагітність

Знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Вагітність - це не важка хвороба. Це нова пригода. Просто поставтеся до цього легше. У вас є чорна білизна або наряд медсестри? Свічки ще ніхто не відміняв і массажик. Стати легше в цій ситуації, звичайно, не просто", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що так Седокова вирішила відповісти шанувальниці, яка поцікавилася у неї, як бути сексуальною під час вагітності.

"Згадайте своє перше побачення і постарайтеся його повторити. Чоловіки не помічають зайві кілограми, вони помічають невпевненість в собі», - йдеться в тексті повідомлення.

До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Седокова, яка будує кар'єру в Москві, порадувала шанувальників пристрасними фото з чоловіком Янісом Тіммою

Співачка з чоловіком сходили на виставу «Біси», який поставив чоловік Ксенії Собчак, театральний режисер Костянтин Богомолов.

Анна була одягнена в золотий корсет, який відкривав погляду пишні груди артистки. Її чоловік вибрав для походу в театр Чорний костюм. На одному з фото Седокова сильно притиснулася до Яніса, ледь не впустивши бюст.

Нагадаємо, що Седокова з дітьми розговорилася про труднощі сімейного життя: «я в страшному сні бачила свою...».

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