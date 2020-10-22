Украинская певица Анна Седокова, которая строит карьеру в Москве, порадовала поклонников страстными фото с мужем Янисом Тиммой

Как пишет Politeka.net, серию пикантных снимков звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Певица с мужем сходили на спектакль «Бесы», который поставил муж Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов.

Анна была одета в золотой корсет, который открывал взору пышную грудь артистки. Ее мужчина выбрал для похода в театр черный костюм. На одном из фото Седокова сильно прижалась к Янису, едва не выронив бюст.

«Думаю у нас у каждого свои #Бесы. Спасибо за приглашение на спектакль. Много разговоров после и размышлений на тему. Свойственная Константину Богомолову современность и актуальность прекрасна. Есть о чем поговорить на красивых кухнях», - написала Седокова.

За час пост певицы собрал более 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«До чего хороши», «Какие шикарные», «Анна, вы просто космос», «Это законно быть такой красивой?», «Какие же вы красавчики!!! Идеально подходите друг другу», «Вы потрясающие», «Не у каждой пары такая химия между собой. Вы везунчик. Молодцы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Седокова с детьми разоткровенничалась о трудностях семейной жизни: «Я в страшном сне видела свою...».

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