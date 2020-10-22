Популярная певица Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра", похвасталась красотой в вечернем образе

Она опубликовала новый кадр на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Звезда сфотографировалась в полупрозрачном кружевном платье с перчатками телесного цвета и пышной прическе с кудряшками. Изюминкой образа стало бездонное декольте, которое Седокова лишь слегка прикрыла волосами и рукой.

Кроме того, исполнительница показала крупным планом свое лицо, которое украсила ярким агрессивным макияжем. В описании Анна Седокова призналась, что вынуждена уделять своему внешнему виду массу внимания и обращаться к опытным специалистам.

Пользователи социальной сети высказались о внешности знаменитой певицы в комментариях под фото и засыпали ее приятными комплиментами:

"Ааа!!! Бомба!!!!😍😍😍"; "Красотка 🔥🔥🔥 тоже мечтаю о перманентном макияже , но боюсь что больно , да и денег особо нет ... работаю учителем в школе"; "Ваууу😍😍😍очень красивая ♥️"; "Самая красивая!🔥😻"; "Роскошная Анна!!!🌺🌹🤩"; "Не верю!"; "Нереально волшебная страстная нежность 🔥🔥🔥🔥🔥🔥"; "Красиво и естественно смотрятся Ваши бровки👍🌷"; "Распущенные вьющиеся женские волосы, что может быть сексуальнее, это как приглашение к любви)"; "Красотка! Глаз не оторвать 😍"; "Обворожительная фея🔥"; "красивей ее не сыскать🔥".

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