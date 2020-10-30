На сьогодні є цілий ряд українців, які за законом можуть отримувати пенсію замість своїх померлих родичів

Про це повідомляють "Українські Новини".

Так, експерти стверджують, що українці можуть отримувати пенсію за фактом втрати годувальника. Однак розмір виплат при цьому залежить від страхового стажу і заробітку померлого.

Відповідно до закону, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї, які були у нього на утриманні.

Якщо ж пенсіонер помер в результаті поранення, каліцтва або інших тілесних ушкоджень під час Євромайдану, пенсія призначається незалежно від страхового стажу. Також в цьому випадку не враховується наявність утриманців.

Хто такі непрацездатні члени сім'ї? Це діти, що народилися за десять місяців до смерті людини, а також неповнолітні. Крім того, такими вважаються люди, які мають інвалідність.

Також до них відносять дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах. Таким особам призначається пенсія до кінця навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

На одного непрацездатного призначаються виплати в розмірі 50% від пенсії померлого.

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