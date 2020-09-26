Стало известно, кто рискует остаться без субсидий на коммунальные услуги

Как пишет Politeka.net об этом информирует пресс-служба Минфина.

В частности, уже с Нового года все украинцы, которые претендуют на любом помощь от государства, в том числе и на субсидии, будут проходить предварительную проверку.

Под проверкой подразумевают анализ различных баз и реестров, с помощью которых власть может выяснить, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи.

«Минфину не надо выступать в роли злого полицейского, который догоняет. На этапе назначения будут отсеяны такие выплаты», – цитирует пресс-служба заместителя главы Минфина Дениса Улютіна.

Если человек получил помощь или субсидию на коммунальные услуги от государства с нарушениями, например, скрыв дополнительный заработок, то то ее заставят всю сумму со своего кошелька вернуть обратно в государственный бюджет

Ранее мы уже рассказывали, что многие украинцы останутся без субсидий в новом году.

Новая платформа позволит одновременно проверять 3500 запросов, что позволяет использовать данное программное решение государственными органами при назначении выплаты и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплатах".

То есть, государство в реальном времени буду тщательно проверять граждан, которые могут рассчитывать на любую помощь от государства.

Если украинцы при обращении к государству за помощью скрыли свои доходы, то они автоматически потеряют возможность получения льгот.

Напомним, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий

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