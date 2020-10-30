Представлены основные цифры проекта государственного бюджета на 2021 год

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Как известно, Верховная Рада должна принять проект госбюджета на 2021 год уже 5 ноября.

В документе уровень ВВП ожидается в размере 4,5 трлн гривен, а его рост прогнозируется на уровне 4,5%.

Что касается доходов бюджета, то в Кабмине прогнозируют 1071 млрд гривен (+92,3 млрд грн в план 2020 года), а расходы будут на уровне в 1350 млрд. То есть, дефицит, по прогнозам правительства, составит как минимум 279 млрд.

Средняя зарплата украинцев в месяц - 13600 гривен, а потребительская инфляция должна составить 7,3%.

Основные расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены: на повышение минималки до 6500 гривен (более 41 млрд), на оборонноспособность страны (267 млрд), на образование (174 млрд + на доплаты учителям 21,2 млрд), на медицину - (156 млрд), на соцзащиту (324 млрд), на ПФУ (204 млрд) и на развитие инфраструктуры (150 млрд).

Ранее мы рассказывали, что в госбюджете на 2021 год предусмотрено повышение пенсий и зарплат работникам государственного сектора, однако были сокращены расходы на субсидии и льготы.

Более того, в бюджете хотят увеличить расходы на Раду и Кабмин. В 2021 году на Верховную Раду планируют потратить 2 млрд 288 млн гривен – это на 244 млн, или почти на 12% больше.

Что касается субсидий на коммуналку, то расходы на эти льготы хотят сократить на 2,7 млрд. Если в этом году в бюджет заложили 39,3 миллиарда, то на следующий запланировать потратить на 36,6 миллиарда гривен. Но власти уверяют, что льгот якобы хватит на всех украинцев.

Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января

Как сообщала Politeka, субсидии урезали, расходы на Раду увеличили: раскрыты масштабы цинизма

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