Украинцев планируют лишать субсидий, чтобы сэкономить деньги для бюджета

Как пишет Politeka.net, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в ходе презентации стратегии цифровой трансформации соцсферы, передает РБК-Украина.

Ведомство внедряет единый реестр получателей социальных выплат и рассчитывают сэкономить благодаря ему около 100 миллиардов гривен из государственного бюджета. Чиновники будут проверять граждан и выявлять нарушителей, которые получают выплаты без веских на то оснований. Как заявил Михаил Федоров, сейчас много денег уходит на украинцев, которые, по мнению министерства, в них не нуждаются.

"Наша задача, как государства, чтобы люди, которые реально нуждаются в социальных выплатах - для них они росли, а те люди, у которых яхты, бентли, или они живут за границей - они не получали социальные выплаты", - заявил министр. - "Мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают соцвыплаты.

Он добавил, что сейчас чиновники при назначении и выплате субсидий или другой помощи располагают неполной, а часто и устаревшей информацией. Все это приводит к дополнительным расходам.

"Я надеюсь, что через несколько лет мы сможем сэкономить около 100 миллиардов гривен", - заявил Федоров.

Ранее в Кабмине предупредили, что начнутся массовые проверки получателей субсидий. В случае выявления нарушений украинцев будут не только лишать выплат, но и заставят вернуть незаконно полученные средства.

Напомним, что украинцы могут лишиться выплат из-за своих соседей, детали жесткого решения: "отменить субсидию..."

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.

Также Politeka писала, что украинцы могут потерять жилье и деньги из-за коммуналки, детали жесткого законопроекта.