Украинцев планируют лишать субсидий, чтобы сэкономить деньги для бюджета
Как пишет Politeka.net, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в ходе презентации стратегии цифровой трансформации соцсферы, передает РБК-Украина.
Ведомство внедряет единый реестр получателей социальных выплат и рассчитывают сэкономить благодаря ему около 100 миллиардов гривен из государственного бюджета. Чиновники будут проверять граждан и выявлять нарушителей, которые получают выплаты без веских на то оснований. Как заявил Михаил Федоров, сейчас много денег уходит на украинцев, которые, по мнению министерства, в них не нуждаются.
"Наша задача, как государства, чтобы люди, которые реально нуждаются в социальных выплатах - для них они росли, а те люди, у которых яхты, бентли, или они живут за границей - они не получали социальные выплаты", - заявил министр. - "Мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают соцвыплаты.
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Он добавил, что сейчас чиновники при назначении и выплате субсидий или другой помощи располагают неполной, а часто и устаревшей информацией. Все это приводит к дополнительным расходам.
"Я надеюсь, что через несколько лет мы сможем сэкономить около 100 миллиардов гривен", - заявил Федоров.
Ранее в Кабмине предупредили, что начнутся массовые проверки получателей субсидий. В случае выявления нарушений украинцев будут не только лишать выплат, но и заставят вернуть незаконно полученные средства.
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