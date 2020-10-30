Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск похвалилася кругленьким животиком, влаштувавши пікантну фотосесію в білизні

Знімком знаменитість поділилася в Instagram, передає Politeka.

"Сонце", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на фотографіях Хоск позує в одній білизні, елегантно вмостившись на піску в білизні. При цьому красуня елегантно тримається руками за явно кругленький животик. Однак шанувальників вона позбавила можливості що-небудь сказати, прибравши знімки зі своєї стрічки через деякий час.

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Так, на опублікованих кадрах знаменитість позує в міні-бікіні й прозорій накидці на тлі моря, посилаючи шанувальникам «повітряний» поцілунок. При цьому можна помітити, що животик у моделі вже досить сильно округлився.

"Вагітна Барбі», «я плачу від цього щастя", " ти виглядаєш неперевершено. Дуже красива", " Божественна мама. Думаю, ти будеш крутим батьком«,» неможливо бути миліше«, " вогонь виглядаєш. Вагітність тільки фарбує тебе", - пишуть її шанувальники.

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