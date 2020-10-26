Беременная ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск порадовала фанатов, показав округлившийся животик на пляже

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

Так, на опубликованных кадрах знаменитость позирует в мини-бикини и прозрачной накидке на фоне моря, посылая поклонникам «воздушный» поцелуй. При этом можно заметить, что животик у модели уже достаточно сильно округлился.

«Беременная Барби», «я плачу от этого счастья», «ты выглядишь непревзойденно. Очень красивая», «божественная мама. Думаю, ты будешь крутым родителем», «невозможно быть милее», «огонь выглядишь. Беременность только красит тебя», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, ошеломила новостью о своей беременности.

Эльза, как и многие звезды снялась в смелой фотосессии без одежды. Красотка продемонстрировала свой животик, а грудь прикрывала руками. Сверху красотка набросила меховую накидку. Стоит отметить, что выглядела Эльза потрясающе.

«Некоторое время держала в секрете этого ангела в моем животе… Чувствую себя невероятно взволнованной и счастливой иметь ребенка и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты! На полпути», - подписала пост модель.

Напомним, что Эльза Хоск избавилась от одежды и завалилась на кровать: "Искусительница".

А еще Politeka писала, что Эльза Хоск в романтичном мини поманила в постель: искусительница.

Также Politeka сообщала, что Эльза Хоск вышла на улицу без штанов и произвела фурор: "Вы моя икона".