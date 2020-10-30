Відома модель Демі Роуз показала себе на радість фанатів
На фото красуня показала себе в жовтому купальнику. Демі позувала дуже близько і залишила волосся розпущеним. Роуз зробила акцент на пишному бюсті, який так і хотів вирватися з маленького для нього купальника. Завдяки цьому кадр вийшов максимально гарячим, адже зірка не соромилася показати найцікавіше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали Коментарі під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "кидає в жар, відмінна лялечка".
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Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз вразила спекотним фото з новим образом.
На представленому фото Роуз вирішила кокетливо приспустити лямки ніжно-рожевої кофтинки зі стяжками на бюсті і показати тим самим, що позує вона перед камерою без білизни.
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Демі завжди робить акцент саме на пишному бюсті, вважаючи той своєю гордістю, адже вона не робила пластичних операцій.
У чорному бікіні зі шнурівкою під грудьми Роуз і правда виглядала вельми спокусливо, а накидка на стегнах з бахромою ідеально доповнила Пляжний лук.
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