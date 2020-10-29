Известная модель Деми Роуз показала аппетитные объемы в новом бикини

Красотка сейчас проводит время в теплых краях, пишет Politeka.net. Звезда публикует снимки в самых жарких образах, показывая свою раскрепощенность.

В этот раз звезда надела крохотный купальник зеленого цвета и поспешила записать сторис. Деми предстала на балконе снимая себя сверху, поднеся камеру поближе.

Большие объемы красотки впечатляют. Кажется, крохотные треугольники ткани не могут скрыть от глаз все, что положено скрывать.

Большая грудь своим весом натянула тонки лямки, которые впились в плечи.

Также заметны малюсенькие плавочки, держащиеся на бедрах: "Огонь".

Большая грудь, тонкая талия, упругий живот и пышные бедра - в этой красотке все идеально.

Модель распустила длинные волосы и сделала макияж с акцентом на пышные ресницы. Ее вид впечатляет многих.

Кадры не собрали много комментариев и лайков в открытом доступе, вероятно, поклонники осыпали звезду комплиментами в личной переписке.

Напомним, Деми Роуз записала сторис, представ в мини-бикини. Треугольные лоскутки ткани обтянули пышную грудь и едва ли справлялись с тем, чтобы прикрыть самое пикантное.

Пышный бюст притягивал взгляд, как и тонкая талия с округлыми бедрами.

Модель распустила длинные волосы и смотрела в камеру.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз показала аппетитный бюст в оранжевом бикини: лоскутки ткани практически ничего не скрыли, девушка выставила свои груди на всеобщее обозрение и явно с большим удовольствием.

Ее подружки-кокетки были в черном и белом нарядах.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике