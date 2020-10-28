Супермодель из Великобритании Деми Роуз, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, восхитила поклонников аппетитными размерами

Фотографии знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

Так, на снимках Деми Роуз позирует в тесном боди, эффектно демонстрируя внушительные формы с разных ракурсов. При этом образ красотка дополнила элегантной прической и практически невидимым макияжем.

Уточним, что кадры знаменитость опубликовала в Stories, поэтому ее поклонники не смогли высказать слова восхищения кумиром.

До этого мы писали, что британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным кадром

Деми не дает скучать своим поклонникам - соблазнительные образы модели каждый раз собирают множество восторженных откликов.



На этот раз Роуз похвасталась перед своей аудиторией необъятными формами.

Подобрав нужный ракурс и облачившись в леопардовую накидку и бикини, модель во всей красе продемонстрировала свое тело.

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