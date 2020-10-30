Известная модель Деми Роуз показала себя на радость фанатов

На фото красотка показала себя в желтом купальнике. Деми позировала очень близко и оставила волосы распущенными. Роуз сделала акцент на пышном бюсте, который так и хотел вырваться из маленького для него купальника. Благодаря этому кадр получился максимально горячим, ведь звезда не стеснялась показать самое интересное. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Бросает в жар, отменная куколка".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз впечатлила жарким фото с новым образом.

На представленном фото Роуз решила кокетливо приспустить лямки нежно-розовой кофточки со стяжками на бюсте и показать тем самым, что позирует она перед камерой без белья.

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Деми всегда делает акцент именно на пышном бюсте, считая тот своей гордостью, ведь она не делала пластических операций.

В черном бикини со шнуровкой под грудью Роуз и правда выглядела весьма соблазнительно, а накидка на бедрах с бахромой идеально дополнила пляжный лук.

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