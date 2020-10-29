Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе

На фото красотка показалась в маленьком топе, который еле вместил пышную грудь Деми, и серых штанах. Волосы Роуз собрала в косичку, а показывала себя довольно близко. Деми снимала себя на телефон, позируя на пляже. Фото вышло довольно интересным и даже соблазнительным, ведь модель акцентировала внимание на большой груди, которая заняла большую часть в кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "Как перестать завидовать? вот-вот выпрыгнут".

Ранее мы сообщали, что известная модель Деми Роуз во время отдыха показала свои аппетитные места в бикини.

Несколько часов назад красотка записала сториз, представ в мини-бикини. Треугольные лоскутки ткани обтянули пышную грудь и едва ли справлялись с тем, чтобы прикрыть самое пикантное. Пышный бюст притягивал взгляд, как и тонкая талия с округлыми бедрами.

Мы писали, что британская супермодель Деми Роуз похвасталась безупречной фигурой на отдыхе.

Уточним, что на кадрах Деми Роуз показывает сперва идеальный, роскошный вид на море, после чего переключает камеру на фронтальную, хвастаясь безупречной фигурой в идеальной позе.

Напомним, Деми Роуз с трудом спрятала загорелые "перчики" в декольте до пупка

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