Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась жарким видом в кружеве вместо купальника

Девушка имеет очень яркую внешность, потому всегда старается подчеркнуть ее самыми разными способами. Так как Роуз считает, что худеть не обязательно для того, чтобы получить идеальную фигуру, она нередко оголяет достоинства в бикини, подчеркивая – она не боится собственных недостатков, ведь у нее их просто нет.

Постоянно появляясь на публике в открытых и даже откровенных нарядах, Роуз запомнилась в сети манерой демонстрировать тело без прикрас. В этот раз она позировала лишь в черной сеточке-халатике и тонком белом кружеве с вышивкой на бюсте.

Примечательно, что появиться среди отдыхающих на курорте Деми решила именно в таком виде, тогда как рядом можно заметить довольно скромно одетых отдыхающих людей. Роуз не стала скрывать бюст слишком сильно, потому намерено приоткрыла зону декольте. Вот как реагируют в сети:

«Довольно карие глаза🧡✨; Прекрасные глаза; очень хорошо сложена, юная леди; Люблю бюстгальтер; Твои глаза 😍😘❤️; Красиво красиво🔥; Muaaaachs🔥😍; если бы я мог выглядеть как кто-нибудь, огроменные... глаза; Mí vidaasss😘😘😘😘; Так красиво, так приятно; продолжай в том же духе, LOL; Вы невероятно красивы 🔥🔥; @demirosemawby плывущие ореховые облака падают с небес ☁️9️⃣».

Темноволосая модель также делится новыми кадрами в разделе Стори почти каждый день. В отличие от популярных фитнес-моделей – Аны Чери, Лекси Кай, Соммер Рей и других, девушка не акцентирует внимание на спорте. Роуз предпочитает показывать исключительно фото с пляжа и своего отдыха.

Как правило, на кадрах молодая знаменитость хвастается пополнением в своей коллекции бикини или удивляет образом во время отдыха в клубе или ресторане. Деми всегда делает акцент именно на пышном бюсте, считая тот своей гордостью, ведь она не делала пластических операций.

В черном бикини со шнуровкой под грудью Роуз и правда выглядела весьма соблазнительно, а накидка на бедрах с бахромой идеально дополнила пляжный лук.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике