Кайлі Дженнер, Вікторія Вільярроель, Софія Вільярроель та Анастасія Караніколау показали святкові вбрання

На фото красуні позували в образі рейнджерів. Поруч з дівчатами можна ще побачити Грегорі Картера, який теж був у костюмі. Зірки були з декольте і демонстрували апетитні форми. Кайлі сиділа поруч з чоловіком і була в червоно-білому костюмі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Анастасії в Instagram.

"Рейнджери об'єднуються", - підписала кадр дівчина.

Фанати поставили мільйон лайків і написали коментарі:

"ти чертовски добре виглядаєш", "красиві обличчя", " Гей, ти зробила цей знімок?", "братан праворуч живе мрією", "чорт, вони дійсно пішли і знайшли собі чорного друга, щоб закінчити тему костюма", "він траханий чорний рейнджер", " чому очі Кайлі тепер виглядають азіатськими?". "Не по темі, але Зейн дійсно повинен запросити тебе на побачення після цього подкасту".

Повідомлялося, що американська модель Кайлі Дженнер захопила неймовірною фігурою, одягнувшись в одну білизну і сітку.

Так, на опублікованих кадрах Дженнер позує в одній білизні і сітці, доповнивши образ зеленою сукнею. А завдяки яскраво-червоному волоссю стає зрозуміло, що образ виконаний в стилі легендарного персонажа з мультфільмів.

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