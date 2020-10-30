Кайли Дженнер, Виктория Вильярроэль, София Вильярроэль и Анастасия Караниколау показали праздничные наряды

На фото красотки позировали в образе рейнджеров. Рядом с девушками можно еще увидеть Грегори Картера, который тоже был в костюме. Звезды были с декольте и демонстрировали аппетитные формы. Кайли сидела рядом с мужчиной и была в красно-белом костюме. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Анастасии в Инстаграм.

"Рейнджеры объединяются", - подписала кадр девушка.

Фанаты поставили миллион лайков и написали комментарии:

"ты чертовски хорошо выглядишь", "красивые лица", "Эй, ты сделала этот снимок?", "братан справа живет мечтой", "Черт, они действительно пошли и нашли себе черного друга, чтобы закончить тему костюма", "он гребаный черный рейнджер", "Почему глаза Кайли теперь выглядят азиатскими?", "Не по теме, но Зейн действительно должен пригласить тебя на свидание после этого подкаста".

Сообщалось, что американская модель Кайли Дженнер восхитила невероятной фигурой, облачившись в одно белье и сетку.

Так, на опубликованных кадрах Дженнер позирует в одном белье и сетке, дополнив образ зеленым платьем. А благодаря ярко-красным волосам становится понятно, что образ выполнен в стиле легендарного персонажа из мультфильмов.

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