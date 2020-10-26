Американская модель Кайли Дженнер похвасталась безупречными формами, нарядившись в полупрозрачный наряд
Кадры со знаменитостью были опубликованы на фан-странице знаменитости в Instagram, передает Politeka.
«Горячие штучки», - коротко сказано в подписи.
Уточним, что на снимках Кайли Дженнер в прозрачном наряде дефилирует с подругой. Примечательно, что образ красотки решили дополнить при помощи элегантных крыльев.
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«Кайли, ты настоящий ангел», «лучший наряд, который на тебе когда-либо был», «невероятный вид», «вот это я понимаю, формы на высоте», - пишут поклонники Дженнер.
Как сообщалось до этого, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер восхитила бесстыжими фото
У себя в Инстаграм Дженнер опубликовала несколько пикантных снимков, которые свели с ума ее поклонников. Первое фото получилось очень горячим. Кайли была одета в леопардовый купальник и ковбойскую шляпу. Она улеглась на возвышенность в весьма неприличной позе. Девушка немного раздвинула ноги, выпятив свою пышную пятую точку.
«Моя леопардовая коллекция запускается», - сообщила звезда, которая предпочитает самостоятельно рекламировать свои продукты.
Напомним, что Кайли Дженнер в леопардовых лосинах показала гордость семьи Кардашьян: «Плохая кошечка».
Как сообщала Politeka, аппетитная Кайли Дженнер померилась формами с подружкой, кадры соблазна: «Хищные малышки».
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