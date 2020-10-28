Известная модель Кайли Дженнер показала себя в максимально горячем образе

На фото Дженнер позировала в образе леопарда. На красотке не было видно белья и одежды, а только расцветка этого животного. Модель соблазнительно выгнулась, лежа на полу, сверкая идеальными изгибами тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя новая коллекция", - подписала красотка.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Одержима леопардом", "Святое мяу", "Есть ли здесь кто-нибудь, кому это нравится так же, как и мне?", "я хочу длинный огурец", "Как будто ты фанат Кайли Дженнер", "Поздравляю, детка !! я так горжусь тобой", "Королева", "В духе Кэрол Баскин", "почему мне смешно", "Первый за первой", "Вам нужна коллаборация", "это мне сразу напомнило кошек", "Я просто жду всех теорий заговора MK Ultra на YouTube после этого", "Девушка одобряет Байдена. Сказать голосование ничего не значит, когда ваш брат - кандидат, пытающийся сорвать выборы".

Сообщалось, что американская модель Кайли Дженнер похвасталась безупречными формами, нарядившись в полупрозрачный наряд.

«Горячие штучки», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на снимках Кайли Дженнер в прозрачном наряде дефилирует с подругой.

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