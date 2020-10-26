Известная модель Ким Кардашьян, которая на днях отпраздновала 40-летие, показала себя на отдыхе

На фото Ким позирует в бикини на веревочках, бандане и стильных очках. Красотка стоит в море, а волосы оставила распущенными. 40-летняя модель подняла руки вверх, демонстрируя идеальные изгибы тела. На других кадрах звезду сняли с разных ракурсов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это 40", - написала Ким.

Фанаты поставили почти 2 миллиона лайков и написали комментарии:

"Вау, красиво", "уверенная", "И вот оно!", "Выглядит лучше, чем 39 !!", "Это уколы", "Хотел бы я позволить себе ее врачей!", "У тебя отличная улыбка", "Добро пожаловать в клуб 40!", "Очень красивая королева", "Меня не смущает, что я не буду так выглядеть в 40", "Омг! Wtf! Корона корона", "40 никогда не выглядел лучше!", "40 выглядит потрясающе на тебе !!", "Вау, ты выглядишь фантастически, ты не выглядишь на 40".

Сообщалось, что американская модель и шоувумен Ким Кардашьян поделилась уникальными кадрами со своей праздничной вечеринки.

"Все, что я могу сказать - ВАУ! Моя мама и мои сестры устроили для меня самую грандиозную вечеринку-сюрприз, которая была такой особенной в моем сердце. Вы, ребята, должны увидеть закулисье", - написала Ким Кардашьян.

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