Відомі актриси" Квартал 95 " Лера Товстолес, Тетяна Песик і Катерина Нікітіна показали, що підготували для фанатів

На фото дівчини позували на дивані. Нікітіна лежала поруч у весільній сукні. На другому кадрі зірки вже стояли, а Катя була з закритими очима. На останньому фото Дівчата лежали один на одному. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"4 фотка-Епік добірки.

Це буде класний випуск", - написала Лера під фото.

Нікітіна окремо показала, як виглядає в білій сукні. Як виявилося, Катерина була ще й в окулярах.

"Вдруге буду нареченою, на сцені....

Сподіваюся третій раз коли я одягну весільну сукню-це буде моє весілля

Або рано ще?!",- написала красуня.

"Як Людина-ти відмінна!!! А плаття тобі йде будь-яке. (негіднику - все до лиця) жарт"," Загорніть мені одну з собою будь ласка"," Така наречена треба) Катя, Ти вогонь", "не здумай всерйоз заміж вийти, ти не уявляєш, скільки малолітніх дебілів від тебе відпишуться. ))) ", "Одягати весільну сукню рано чи ні, вирішувати Катюша, тільки тобі!! Але! Враховуючи свої погляди на життя, то ПОРА!!!!! Удачі тобі в цьому сенсі!!", - написали фани під фото.

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