Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила жаркие танцы на шесте вверх ногами

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видеоролик, на котором продемонстрировала свои соблазнительные формы (чтобы посмотреть, скрольте до конца). На тренировку она вырядилась в черный топ, высокие трусы с декоративными веревочками, а также сапоги на шпильках. Волосы девушка собрала в пучок на затылке.

В таком виде Екатерина Никитина сначала изящно поиграла бедром, а затем запрыгнула на пилон. Артистка зависла вниз головой и показала сложные акробатические движения, а в качестве последнего штриха раскрутилась и плавно спустилась на паркет.

"Вспоминала флажок 😏😍", - отметила Катя в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились пластикой и необыкновенными способностями звезды:

"Я в шоке! Это вауууууууу😍😍😍"; "Вангую. 🙌 Следующая "холостячка" .. запомним этот коммент. 🤔"; "Ты превосходна 😍👏🔥🔥🔥"; "Ого, умничка!)"; "Супер!!! Ты хороша и это явно😘"; "Ну хоть в конце улыбнулась. Я понял в чем прикол, надо чтоб мужик с телефоном стоял снимал и реакцию чтоб было видно, во тогда мимика у тебя была бы интересная. 😜"; "Ну нифига себе".

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