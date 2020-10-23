24-летняя юмористка, звезда "Квартал 95" Екатерина Никитина порадовала яркими фото по случаю радостного события

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с подругой. Екатерина поздравила ее со свадьбой и немного взгрустнула, что остается "холостячкой".

Девушка была в черном двухслойном платье, кожаной курточке и лакированных ботинках. Они с подругой обнимались и счастливо улыбались.

"моиАНДРОСОВЫ. Наконец-то...👰🏼❤️ Как же я рада ❤️ Вы мои лучшие! Мои «Ма и Па»☺️ Очень люблю вас!!!❤️💋😘. Порадуйтесь за них☺️. - одна холостячка...😭", - подписала фото Никитина.

За несколько часов пост успели лайкнуть более полутора тысяч человек.

"Ещё найдешь своих Андросовых, ты видная девочка", - поддержал в комментариях Катю один из пользователей.

Ранее мы сообщали, Никитина взбудоражила пикантными фото, позируя на капоте автомобиля.

«Женщины никогда не имеют такой силы, как после поражения». Александр_Дюма «Королева Марго», - написала звезда под фотографией.

Фанаты не удержались от комментариев: "Другая фотка просто бомба", "Капот тепленький?", "Полировка от Никитиной. И ваш капот блестит как никогда!", "Катя, какая ты шикарная".

Кроме того, мы рассказывали, что как спортивная Никитина появилась на сцене "Квартала" в боксерских трусах и топе. Актриса дала волю своей внутренней силачке ради соответствующего номера. В подписи она попросила поклонников придумать подпись к кадрам.

«Макгрегор после боя с Хабибом», «Груша-Катюша», «я и мои проблемы», «Кличко готовься, я уже тренируюсь чтоб забрать твои пояса», «я сейчас разберусь с 2020 годом!», «Сильная, дерзкая и сногсшибательная боксёрша», «Ты и карантин», - придумали фанаты.

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