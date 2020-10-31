Известные актрисы "Квартал 95" Лера Товстолес, Татьяна Песик и Екатерина Никитина показали, что подготовили для фанатов

На фото девушки позировали на диване. Никитина лежала рядом в свадебном платье. На втором кадре звезды уже стояли, а Катя была с закрытыми глазами. На последнем фото девушки лежали друг на друге. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"4 фотка -Эпик подборки.

Это будет классный выпуск", - написала Лера под фото.

Никитина отдельно показала, как выглядит в белом платье. Как оказалось, Екатерина была еще и в очках.

"Второй раз буду невестой, на сцене....

Надеюсь третий раз когда я одену свадебной платье - это будет моя свадьба

Или рано ещё?!", - написала красотка.

"Как Человек- ты отличная!!! А платье тебе идёт любое. (подлецу- все к лицу) шутка", "Заверните мне одну с собой пожалуйста", "Такая невеста надо) Катя, ты огонь", "не вздумай всерьёз замуж выйти, ты не представляешь, сколько малолетних дебилов от тебя отпишутся. )))", "Одевать свадебное платье рано или нет, решать Катюша, только тебе!! Но! Учитывая свои взгляды на жизнь, то ПОРА!!!!! УДАЧИ тебе в этом смысле!!", - написали фанаты под фото.

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