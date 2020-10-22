Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о женщинах

На фото Екатерина позировала в черной кожаной косухе. Звезда соблазнительно позировала на автомобиле, демонстрируя страсть и желание. Кадры получились соблазнительными и эффектными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"«Женщины никогда не имеют такой силы, как после поражения». Александр_Дюма «Королева Марго»", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Другая фотка просто бомба", "Капот тепленький?", "Полировка от Никитиной. «И ваш капот блестит как никогда!»", "Катя, какая ты шикарная".

Мы сообщали, что звезда Студии «Квартал 95» Катерина Никитина впечатлила физической формой в образе дерзкой боксерши.

Так, в новом выпуске «Квартала» Никитиной предстояло дать волю своей внутренней силачке ради соответствующего номера.

Сообщалось, что актрисы студии "Квартал 95" Валерия Товстолес и Екатерина Никитина показали жаркий совместный танец.

Даже во время карантина звезды "Женского квартала" встречаются для репетиций.

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