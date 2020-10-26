Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина покрасовалась стройными ножками в пикантном наряде

Как передает Politeka.net, девушка разместила в микроблоге "Инстаграм" фото своего похода в кафе. По такому случаю она надела колготки в сеточку, легкую леопардовую мини-юбку, черную водолазку, короткую черную куртку и тяжелые лакированные ботинки. Волосы девушка оставила распущенными.

Знаменитость устроила фотосессию прямо за столиком. Так на одном из снимков она вытянула свои длинные мускулистые ноги и заставила любоваться бедрами. Вдобавок, она кокетливо улыбнулась, приложив палец к подбородку. На другом фото актриса пошалила, воспользовавшись одним из декоративных колосков, которые остались на столе.

"Что выберешь?! 😏 Чай или Кофе?👇🏻 Ps. Я за кофе 😈", - рассказала Екатерина Никитина в описании.

Пользователи социальной сети оценили нескромный наряд звезды и высказали свои мысли в комментариях под постом:

"Не стыдно?!!! Скромнее надо быть!!!!"; "Вы за кофе, а я за вас"; "Принцесса"; "наряд!🔥".

Ранее Никитина выложила в микроблоге снимки со свадьбы. На праздник своей подруги она пришла в черном двухслойном платье, кожаной курточке и лакированных ботинках. Они с подругой обнимались и счастливо улыбались. Девушка в посте погрустила, что пока остается незамужней.

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