Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Квітко позує в білій сукні, яка ледве закрило стегна красуні. Анастасія доповнила образ білими кросівками, а волосся залишила розпущеним. Дівчина спокусливо вмостилася на диван, демонструючи свою красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох, мій вогонь"," ця солодка леді шикарна і красива завжди"," я люблю цей твій стиль"," як ти багата"," красивий топ, спокусливий кіт красива жінка і дівчина"," принцеса"," дуже красива Російська"," тобто мова не може описати твою красу"," Ти виглядаєш дуже красиво, я люблю твоє плаття, воно красиве"," яка багата груди"," сама спокуслива жінка в світі"," яка багата Дупа у тебе, серце"," Доброго ранку, Мамасіта Ріка", " ти красива я сумую за тобою ... я чекаю тебе у ватсапі".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала бюст в ліфчику не за розміром.

На одному зі своїх фото Настя також зухвало нагадала про себе-одягла ліфчик від купальника на кілька розмірів менше і шкіряні лосини, досить помітно здавили її талію. При цьому бюст дівчини просто "вискочив" з незручної білизни, чим привернув увагу користувачів.

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