Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, появилась в костюме без белья
Соблазнительница демонстрирует в своем Инстаграм пышные формы, а фото потом разлетаются по сети, передает Politeka.net. Так, в одной из фан-групп появился снимок красотки в длинной юбке и топике на голое тело.
Стоит отметить, что именно благодаря своим формам красотка приобрела мировую популярность.
Будущая звезда родилась в Калининграде. Девушка стала одной из моделей агентства «New Stars», в котором не пользовалась особой популярностью, а руководство просило ее похудеть.
Однако жизнь Анастасии заиграла в новыми красками, когда она произвела впечатление своей нестандартной внешностью на фотографа Анвара Норова. Так, с 2011 года карьера красотки начала расти.
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В частности, в 2015 году модель приняла участие в съемках для бренда "Kanye West Clothing", создателем которой является рэпер Канье Уэст.
Сейчас на настоящей странице Квитко насчитывается 11,7 миллиона подписчиков. А фанаты постоянно пишут ей комплименты.
Так, модель в одной из фан-групп появилась на архивном фото в вязаных топе с большим декольте, из которого едва ли не выскальзывал бюст, и в длинной юбке. Из выреза кокетка выставила стройные ножки.
Модель распустила волнистые волосы, и повернула голову вбок. Глаза красотки были закрыты, а губы она немного выставила вперед. Фото вышло не только горячим, но и очень романтичным.
За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных слов в сторону соблазнительницы.
"Расцвела роза", - написал один из фанатов.
Напомним, что Анастасия Квитко приспустила топ и явила миру свои "поспевшие дыни": "Нимфа".
Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в "невидимом" топе восхитила размером "кокосиков": "Моя богиня".
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко обтянула огромные ягодицы белой сеточкой: "Это не персик, а целый арбуз".