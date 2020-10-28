Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в белом наряде

Пышногрудая модель не любит скромничать и даже на публике появляется в невероятно пикантных и стильных нарядах, чтобы привлекать и дальше внимание к себе. Почти каждое фото в Инстаграме на странице звезды выглядит довольно смело, ведь девушка показывает бюст и бедра в крошечных клочках ткани, которые едва ли можно назвать приличными.

Открывая обзор на свои достоинства, Настя ожидает получить сотни комплиментов, ведь по ее словам, «она даже лучше, чем Кардашьян». Девушка обладает уникальной внешностью, шестым размером бюста и это при тонкой талии в 60 см!

На фото с Настей также видно, что многих поклонников смущают пропорции знаменитости. В белом платье с глубоким декольте с дополнительным вырезом она выглядела очень соблазнительно, а благодаря тесной ткани, еще и выгодно подчеркнула пышные бедра.

«Сто кг весит она?; Милый образ... 😍😍; Белый❤️❤️❤️❤️ Ангел такой красивый; Однажды все это просядет; Прекрасный; Как ты очаровательна и красива, я люблю тебя, милая Линда👑👑❤😍😍🔥; Красивое слово ничего не стоит без тебя; Классно ❤️ но только не прыгай❤; Мне нравится твое платье 🔥🔥🔥🔥🔥 вау, ты потрясающе выглядишь в белом ❤️; Прекрасна как роза и божественна как алмаз; Милашка, сладкое лицо, пирог ❤️❤; Как красиво, очень красиво, красиво; Кошка ..муууито кошка 😉😉😎».

Ранее мы писали, что Настя совсем не скромничает, когда дело доходит до ее новых фотосессий. Девушка очень гордится своим телом, а потом не скрывает его ни дома, ни на пляже. Квитко показывает бюст и ягодицы в самых модных бикини и выставляет напоказ кадры для взрослых, едва скрывая тело под тоненькими клочками ткани.

Так как модель считает себя намного привлекательнее даже Ким Кардашьян, она нередко подвергается критике и насмешкам за неестественно тонкую талию в сочетании с пышной фигурой при низком росте.

Впрочем, у Насти также довольно много фанатов. Под фото, на котором Квитко позировала в черно-синем бикини, фанаты принялись нахваливать звезду за ее солнечные кадры и привычку подбирать лучшее даже для отдыха на побережье.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов