Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась нереальными размерами своих форм

Девушка прославилась шесть лет назад, после того как один тогда еще не популярный фотограф заметил ее и отснял для первой профессиональной фотосессии. Слава быстро настигла Квитко, мечтающую стать моделью. Настя также сотрудничала с брэндом Канье Уеста, супругом Ким Кардашьян, однако разорвала контракт, отказавшись худеть.

Модель уверяет, что она не делала пластики и нескромно подчеркивает, что считает себя лучше семейства Кардашьян. Девушка постоянно снимается для мужских журналов и рекламирует пижамы, белье и купальники, при этом обычные образы на фигуре Квитко смотрятся не менее провокативно.

Так, на одном из фото звезда посветила ягодицами во всей красе, надев слишком обтягивающее платье кислотного салатового оттенка. Фанаты не смогли пройти мимо:

«Какая невероятная. Ты великолепна; Дай мне папайю; твое тело прекрасно самое красивое, что видели мои глаза 😍; Что это за кайф!; Красиво выглядящий яр, давай выше; Хай Господь милуе .....; Супер хорошо; торжество уродства и безвкусия 🤦‍♂️; Необычная красота; Это платье, детка; это не прекращается, наслаждение🌹😍👀🎥; Ты красивая, а у меня красивые змеи🔥🔥🔥🔥; Прекрасная картинка 🌹; Как зеленый - драгоценная жизнь».

Ранее мы также писали, что в купальнике или белье – девушка выглядит привлекательно и дерзко, ведь не скрывает ничего. При этом даже в платье Квитко едва ли выглядит скромно. Шестой размер бюста в открытых декольте скрыть не так просто.

Как видно на одном из фото, грудь девушки буквально вываливается из ее нарядов, однако модель считает это привлекательным. Поэтому она поворачивается к камере боком, чтобы показать заодно тонкую талию и довольно пышные бедра.

Вот что пишут под фото эксцентричной блондинки фанаты:

«Очень мило ❤; божественное и совершенное 💞; Невинное лицо @anastasiya_kvitko; Все круто! 😍❤️ Такая красивая;Красивый вид!!!; Какие вкусные буби; Мне нравится, как сидеть, хочу обнять тебя, любовь; Just mamacita😛😛; буйная красота сделала женщину».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов