Известная российская модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала роскошное тело в оригинальном платье

Как передает Politeka.net, сама Квитко нерегулярно балует поклонников снимками, но на ее фан-страничках есть, на что посмотреть. На днях на одном из аккаунтов появилось фото Квитко с вечеринки. Модель была одета в блестящее платье с оригинальными вырезами и очень неприличным вырезом на ноге.

Красотка решила сделать фото еще более пикантным, поэтому задрала подол платья, показав, что под ним ничего нет. Девушка отказалась от нижнего белья, поэтому фанаты смогли увидеть ее стройные ножки и пышные округлые бедра.

Особое внимание привлекло также декольте платья. Пышная грудь Анастасии была туго стянута блестящей тканью. Казалось, она вот-вот выпрыгнет. Волосы девушки были распущены и аккуратно спадали на плечи.

Стоит отметить, что поклонникам вид модели очень понравился.

«Какая красивая женщина», «Были ли у вас проблемы с этим платьем? Судя по фото, вы любите такой высокий разрез?», «Великолепная во всем ее красивом теле», «Принцесса Лея», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Квитко показала себя в зеленой кофте с большим декольте. Девушка сидела на диване, выставив вперед свои формы.

Напомним, что Анастасия Квитко приспустила топ и явила миру свои "поспевшие дыни": "Нимфа".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в "невидимом" топе восхитила размером "кокосиков": "Моя богиня".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко обтянула огромные ягодицы белой сеточкой: "Это не персик, а целый арбуз".