Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Квитко позирует в белом платье, которое еле закрыло бедра красотки. Анастасия дополнила образ белыми кроссовками, а волосы оставила распущенными. Девушка соблазнительно умостилась на диван, демонстрируя свою красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох, мой огонь", "Эта сладкая леди шикарна и красива всегда", "Я люблю этот твой стиль", "как ты богата", "Красивый топ, соблазнительный кот красивая женщина и девушка", "Принцесса", "Очень красивая русская", "То есть язык не может описать твою красоту", "Ты выглядишь очень красиво, я люблю твоё платье, оно красивое", "Какая богатая грудь", "Самая соблазнительная женщина в мире", "Какая богатая задница у тебя, сердце", "Доброе утро, мамасита Рика", "Ты красивая я скучаю по тебе ... я жду тебя в ватсапе".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала бюст в лифчике не по размеру.

На одном из своих фото Настя также дерзко напомнила о себе – надела лифчик от купальника на несколько размеров меньше и кожаные лосины, довольно заметно сдавившие ее талию. При этом бюст девушки попросту «выскочил» с неудобного белья, чем привлек внимание пользователей.

Напомним, русская Кардашьян в красивой позе на лестнице посветила роскошным бюстом

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