Спливли невідомі факти про Сон. Євдокименко, яка є племінницею Софії Ротару

Подробицями про модель і співачку поділилася відомий дизайнер Аніка Керімова, пишуть День.РП.

Соня Євдокименко іноді отримує неоднозначні коментарі через те, що не соромлячись демонструє свою фігуру, проте дизайнер стала на бік молодої моделі.

"Я знаю, що багато хто критикує її за те, що вона оголює ноги і груди. Не будьте ханжами: вона-молода дівчина, має право одягатися так, як вважає за потрібне. Нічого такого, щоб якось кидало тепер на Софію Ротару, вона собі не дозволяє", - впевнена стиліст.

Також Керімова спростувала чутки про те, що Соня Євдокименко нібито сидить на шиї у своєї іменитої бабусі. Як підтвердження своїх слів, вона розповіла про один випадок, про який чула від знайомих.

"На Заході праця моделі дуже добре оплачується – - каже Аніка. - При бажанні Соня може заробляти сотні тисяч євро. У неї є для цього всі дані. Відмінна фігура, стрункі ноги, красиві форми. Вона може представляти і верхній одяг, і нижню білизну. Але я знаю, що вона підходить до своєї роботи дуже відповідально, не на всі пропозиції погоджується. Мої закордонні колеги розповідали, що пропонували їй стати обличчям їхніх брендів, пропонуючи 20 тисяч євро за зйомку, але Соня відмовилася", - розповіла дизайнер.

Нагадавши, зухвала внучка Ротару показала майстер-клас на рингу, бабуся може бути спокійна.

Також Politeka писала, що сяюча внучка Софії Ротару поділилася радісною звісткою.