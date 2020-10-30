Всплыли неизвестные факты о Соне Евдокименко, которая является племянницей Софии Ротару

Подробностями о модели и певице поделилась известный дизайнер Аника Керимова, пишут Дни.ру.

Соня Евдокименко иногда получает неоднозначные комментарии из-за того, что не стесняясь демонстрирует свою фигуру, однако дизайнер стала на сторону молодой модели.

"Я знаю, что многие критикуют ее за то, что она оголяет ноги и грудь. Не будьте ханжами: она – молодая девушка, имеет право одеваться так, как считает нужным. Ничего такого, чтобы как-то бросало теперь на Софию Ротару, она себе не позволяет", - уверена стилист.

Также Керимова опровергла слухи о том, что Соня Евдокименко якобы сидит на шее у своей именитой бабушки. Как подтверждение своих слов, она рассказала об одном случае, о котором слышала от знакомых.

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.