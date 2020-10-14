19-летняя начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала сверхчувственное фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черной маечке и белом комбинезоне, приспущенном на плечи.

Соня держала за поводья лошадь, слегка касаясь ее головы. Слегка растрепанная юная красотка блеснула пикантными линиями упругого бюста, повернувшись к камере выгодной стороной. Приглушенное освещение и светлые тона придали этому кадру некую атмосферность.

"Скрытая связь ... 💫", - подписала фото певица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Ошеломляющая!!"

"I love you 😘💕♥️"

"Подключи и меня, пожалуйста! 😘💚🔥🌹"

"💖 Класні👍😍❤️"

Ранее мы сообщали, Евдокименко в дерзком мини показала, как покоряет улицы Нью-Йорка, где она сейчас учится и живет. В белой рубашке и кремовом пальто девушка позировала на пешеходном переходе. Ее ничуть не смущало отсутствие штанов или юбки. Красотка знает, что ее стройные ножки способны свести с ума любого.

"Красавица как всегда👏👍💕😍", "Супер красиво !!! 👏", "Сонечка красавица!💗", "Стильно👏", "Очень классная и симпатичная барышня!", "Невозможно красивая", "Какая атмосфера 😍", "Вы очень красивая. Потрясающе", - отреагировали пользователи в комментариях.

Также мы писали, что на другом ярком снимке Соня продемонстрировала модельные формы в голубой мини-юбке и сером свитере. Молоденькая кокетка поставила руки на пояс и одарила зрителей милой улыбкой.

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.