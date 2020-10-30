Відома співачка з Британії Дуа Липа показала себе і розповіла про стрім

На фото Дуа показала себе в топі, штанях і куртці. На інших кадрах Липа була вже без верхнього одягу. Красуня щось робила руками в топіку, поки її знімали. Образ співачка доповнила косами, в які зібрала волосся. На другому кадрі дівчина вже показала груди крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мила репетиція зйомок bts, але що більш важливо СТРІМ лихоманка !!!",- написала красуня.

"Прекрасна, як завжди!! Я люблю тебе", "улюблена співачка Дуа Липа" ," я люблю тебе, не можу дочекатися зустрічі з тобою", " лихоманка звучить неймовірно !!", "Я так рада за студію 2054 !!!", "Я так тебе люблю", " я так тебе люблю...", "Стрім лихоманка зараз"," Прекрасна дитинко"," неймовірно, як завжди, ти ніколи не робила нічого поганого або дивного", " Мадонна ...". "Дякую, що перетворили дерьмовий рік на блискучий".

Повідомлялося, що популярна британська виконавиця Дуа Липа похвалилася розкішною фігурою в модному костюмі.

Дівчина постала в яскравому зеленому костюмі, який складався з обтягуючих штанів з високою посадкою і укороченою кофти на замку.

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