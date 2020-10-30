Известная певица из Британии Дуа Липа показала себя и рассказала о стриме

На фото Дуа показала себя в топе, штанах и куртке. На других кадрах Липа была уже без верхней одежды. Красотка что-то делала руками в топике, пока ее снимали. Образ певица дополнила косами, в которые собрала волосы. На втором кадре девушка уже показала грудь крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Милая репетиция съемок bts, но что более важно СТРИМ ЛИХОРАДКА !!!", - написала красотка.

"Прекрасна, как всегда!! Я люблю тебя", "Любимая певица Дуа Липа", "я люблю тебя, не могу дождаться встречи с тобой", "лихорадка звучит невероятно !!", "Я так рада за студию 2054 !!!", "Я так тебя люблю", "Я так тебя люблю...", "Стрим лихорадка сейчас", "Прекрасная детка", "Невероятно, как всегда, ты никогда не делала ничего плохого или удивительного", "Мадонна ...", "Спасибо, что превратили дерьмовый год в блестящий".

Сообщалось, что популярная артистка из Велекобритании Дуа Липа похвасталась роскошной фигурой в модном костюме.

Девушка предстала в ярком зеленом костюме, который состоял из обтягивающих штанов с высокой посадкой и укороченной кофты на замке.

Напомним, фигуристая Дуа Липа в прозрачной сеточке и ботфортах развалилась на полу

А еще Politeka сообщала, что Дуа Липа без лифчика попрыгала с горячими подружками, смутив даже самых смелых

Также Politeka писала, что Дуа Липа без белья сжала в ладонях свои спелые "ягодки"



