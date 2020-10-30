Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян кілька днів тому відсвяткувала своє 40-річчя
Зірка в Instagram поділилася кадрами свого свята, яке тривало кілька днів, повідомляє Politeka.net.
Одним з вечорів модель вирішила разом з подругами попозувати на пляжі. Всі увійшли в воду і стали обливатися. В результаті Кардашьян виявилася мокрою - її волосся і золотисте плаття намочили подруги, але, ймовірно, зірку це лише потішило.
При цьому красуня не втратила своєї привабливості, а залишалася і в такому вигляді дуже гарячою.
Кілька годин тому світська левиця поділилася фото зі своєї нічної забави з подругами. Видно, як веселою подруга, посміхаючись, затиснула Кім в обіймах. При цьому Кардашьян щось говорила і теж трохи посміхалася.
Роздягнену Каменських застали в джакузі з фігуристою дружиною позитиву з "Время и Стекло": "Фу, чоловіка свого ганьбиш"
Фреймут шокувала Ектора з "майстер Шефа" нахабною витівкою на його особистій кухні: "За етикетом себе так не ведуть"
Народ поглумився над рекордно збіднілою Ротару: "Відразу обличчя змінилося ,а люди все життя без грошей"
Аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз: "Погода буде дивувати..."
Форми красуні були мокрими і блищали від спалахів камер. Загалом, у обох брюнеток ідеальні фігури.
"2020. я / всі ми", - було підписано фото.
Фото було оприлюднено в сторіз, тому не змогло зібрати коментарі у відкритому доступі.
Нагадаємо, Кім Кардашьян постала в мікро-бікіні.
Крихітний купальник коричневого відтінку складався з трикутних клаптиків тканини, що тримаються на найтонших лямках.
Груди виглядали просто чудово, а тонкі бретельки, підстрибнули вище стегон, дозволили насолодитися округлими формами стегон.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян разом з сестрою Кайлі Дженнер позували в майках і трусиках в душі. Дівчата були зовсім мокрі, а на них лилася вода. Зірки без сорому демонстрували апетитні форми на дуже гарячому знімку. На інших кадрах Кім і Кайлі теж разом в різних ситуаціях.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".