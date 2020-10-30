Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян кілька днів тому відсвяткувала своє 40-річчя

Зірка в Instagram поділилася кадрами свого свята, яке тривало кілька днів, повідомляє Politeka.net.

Одним з вечорів модель вирішила разом з подругами попозувати на пляжі. Всі увійшли в воду і стали обливатися. В результаті Кардашьян виявилася мокрою - її волосся і золотисте плаття намочили подруги, але, ймовірно, зірку це лише потішило.

При цьому красуня не втратила своєї привабливості, а залишалася і в такому вигляді дуже гарячою.

Кілька годин тому світська левиця поділилася фото зі своєї нічної забави з подругами. Видно, як веселою подруга, посміхаючись, затиснула Кім в обіймах. При цьому Кардашьян щось говорила і теж трохи посміхалася.

Форми красуні були мокрими і блищали від спалахів камер. Загалом, у обох брюнеток ідеальні фігури.

"2020. я / всі ми", - було підписано фото.

Фото було оприлюднено в сторіз, тому не змогло зібрати коментарі у відкритому доступі.

Нагадаємо, Кім Кардашьян постала в мікро-бікіні.

Крихітний купальник коричневого відтінку складався з трикутних клаптиків тканини, що тримаються на найтонших лямках.

Груди виглядали просто чудово, а тонкі бретельки, підстрибнули вище стегон, дозволили насолодитися округлими формами стегон.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян разом з сестрою Кайлі Дженнер позували в майках і трусиках в душі. Дівчата були зовсім мокрі, а на них лилася вода. Зірки без сорому демонстрували апетитні форми на дуже гарячому знімку. На інших кадрах Кім і Кайлі теж разом в різних ситуаціях.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".