Відома модель Емілі Ратаковскі показала, як три роки тому вбралася для Хеллоуїна

На фото Емілі позувала в топіку з сіточки. Як можна відразу помітити, дівчина не одягла білизну. Найпікантніше зірка прикрила чорним пластиром. На моделі була перука фіолетового кольору. Красуня сиділа в барі, а поруч можна побачити коктейль. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бу", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Розкішна", "я так тебе люблю", " Ось це так! На цьому фото ви неймовірно милі!", "Фіолетовий дитина", "моя улюблена випивка"," Отже, тепер я знаю, як буде виглядати русалка", " я твоє волосся бу !!", "Тобі йде цей колір волосся"," бюст більше мозку"," Очаровашка"," Вау, мені не подобається її колір, але це працює на тебе"," як ти смішний Міва"," футуристична бестія"," ця красива жінка, так","ти в середу ввечері".

Повідомлялося, що всесвітньо відома супермодель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret показала бездоганну фігуру, елегантно приспустивши сукню.

На фотографії Ратаковскі позує в яскраво-червоній сукні, яку вирішила ефектно приспустити. Доповнювали і без того ідеальний образ знаменитості гарний макіяж і червона помада.

Нагадавши, вагітна Ратаковскі з Victoria's Secret посвітила гордістю в бікіні

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик

А ще Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковскі без одягу прикрила бюст квіточкою



