Звезда без стеснения показала себя всю

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая на днях объявила о своей беременности, решила показать себя полностью обнаженной

Недавно звезда записала видео, на котором предстала полностью обнаженной, пишет Politeka.net. В таком виде красотка объявила о своем интересном положении.

Известно, что уже несколько лет Эмили состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась после нескольких недель отношений.

27 октября модель опубликовала фото, на которых предстала голой, снимая себя в зеркало во весь рост.

Знаменитость приподняла ножку, чтобы скрыть самое интимное. На ней были надеты лишь белые носочки в полосочку.

Ратаковски прикрыла рукой грудь, она закинула волосы набок, засветив красивые сережки в ушах.

"20 недель 🤍 знакомство с моим новым телом", - написала артистка.

Всего за шесть минут пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи поздравили звезду с беременностью, написали ей много комплиментов и пожелали здоровья.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в шелковой комбинации с кружевами. Девушка сидит в разных позах на 9 кадрах и демонстрирует свой животик. На красотке белья не оказалось, а волосы звезда оставила распущенными. Фото вышли довольно соблазнительными и нежными.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала в слишком откровенном даже для нее образе, фан-страница решила на всякий случай ограничить подписчикам доступ к комментариям.

Звезда позировала в одних трусиках и прозрачной блузке.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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