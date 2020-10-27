Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая на днях объявила о своей беременности, решила показать себя полностью обнаженной
Недавно звезда записала видео, на котором предстала полностью обнаженной, пишет Politeka.net. В таком виде красотка объявила о своем интересном положении.
Известно, что уже несколько лет Эмили состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась после нескольких недель отношений.
27 октября модель опубликовала фото, на которых предстала голой, снимая себя в зеркало во весь рост.
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Знаменитость приподняла ножку, чтобы скрыть самое интимное. На ней были надеты лишь белые носочки в полосочку.
Ратаковски прикрыла рукой грудь, она закинула волосы набок, засветив красивые сережки в ушах.
"20 недель 🤍 знакомство с моим новым телом", - написала артистка.
Всего за шесть минут пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи поздравили звезду с беременностью, написали ей много комплиментов и пожелали здоровья.
Напомним, Эмили Ратаковски позировала в шелковой комбинации с кружевами. Девушка сидит в разных позах на 9 кадрах и демонстрирует свой животик. На красотке белья не оказалось, а волосы звезда оставила распущенными. Фото вышли довольно соблазнительными и нежными.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала в слишком откровенном даже для нее образе, фан-страница решила на всякий случай ограничить подписчикам доступ к комментариям.
Звезда позировала в одних трусиках и прозрачной блузке.
Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини
Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини