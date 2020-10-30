Известная модель Эмили Ратаковски показала, как три года назад нарядилась для Хэллоуина

На фото Эмили позировала в топике из сеточки. Как можно сразу заметить, девушка не надела белье. Самое пикантное звезда прикрыла черным пластырем. На модели был парик фиолетового цвета. Красотка сидела в баре, а рядом можно увидеть коктейль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бу", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Роскошная", "Я так тебя люблю", "Вот это да! На этом фото вы невероятно милы!", "Фиолетовый ребенок", "Моя любимая выпивка", "Итак, теперь я знаю, как будет выглядеть русалка", "Я твои волосы бу !!", "Тебе идёт этот цвет волос", "бюст больше мозга", "Очаровашка", "Вау, мне не нравится ее цвет, но это работает на тебя", "Как ты смешной мива", "Футуристическая бестия", "эта красивая женщина, да", "ты в среду вечером".

Сообщалось, что всемирно известная супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret показала безупречную фигуру, элегантно приспустив платье.

На фотографии Ратаковски позирует в ярко-красном платье, которое решила эффектно приспустить. Дополняли и без того идеальный образ знаменитости красивый макияж и красная помада.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини

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