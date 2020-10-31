Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес похвалилася видами ззаду

У свій 51 рік красуня Джей Ло виглядає розкішно, тому може дозволити собі найвідвертіші фото з різних ракурсів, передає Politeka.net.

Кілька годин тому знаменитість опублікувала фото, на якому повернулася спиною до фотографа.

Лопес позувала в чорному боді з золотими заклепками на спині. Чорні лямки обплели спинку знаменитості й підкреслили стрункість тіла.

Крій низу дозволив розглянути красиві сідниці Джей Ло. Варто відзначити, що зірка одягла сітчасті колготки тілесного кольору, тому здавалося, що красуня і зовсім гола.

Також співачка, ймовірно, була в довгих ботфортах, кінчики яких стирчали внизу.

Довгий пишний хвіст і фірмовий макіяж артистки стали відмінним завершенням образу.

"Хороший день", - був підписаний кадр.

Знімок в сторіс не зміг зібрати багато коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала в брючному вбранні, закинувши ноги на стіл. При цьому, завдяки декольте, в кадр потрапили розкішні форми знаменитості. На це звернули увагу її шанувальники.

"Привіт понеділок! Готова до руху", - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці Дженніфер Лопес з'явився колаж. На ньому Джей Ло позувала в тонкій, майже прозорій сукні, яка не змогла приховати ні бюст зірки, ні факт того, що на публіку вона вийшла зовсім без білизни.

Стрункою співачці вдалося створити не тільки провокаційний образ, але ще і вразити стрункістю фігури.

Користувачі мережі захоплювалися образом зірки.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"