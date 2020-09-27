Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась новым роковым образом в наряде из блесток

В 51 год Дженнифер не только выглядит потрясающе, но еще и способна превзойти по красоте и состоянию кожи многих моделей. В последние годы певица — убежденный адепт здорового образа жизни. Она не пьет, не курит и даже не выпивает кофе, от которого недавно отказалась.

Также знаменитость не ест сладости, жаренное и многие блюда с высоким содержанием жиров. Звезда предпочитает есть спаржу, брокколи, киноа и зеленые овощи в целом. При этом Лопес отказывается от диет, она намерено согласовывает режим питания с диетологом.

Много времени Лопес проводит в спортзале и результат ее стараний можно увидеть на последнем новом фото в Инстаграм знаменитости. Даже в красном костюме из блесток с оголенным животом видно, что у нее очень хороший пресс и весьма стройные ноги. Образ знаменитости в алом наряде пришелся по душе всем поклонникам, ведь сияющая Джей Ло не могла оставить их равнодушными:

«Великолепно ❤️❤️❤️», «нестареющая королева🤩🤩 ♥ ️», «Perfeitaaaa😍😍», «Красный горячий 🔥», «Самая плохая латинка, как можно быть такой крутой?», «Она не стареет», «Дженнифер, моя самая горячая дорогая Love u Lo», «Милая, милая девушка», «Загорелся😍», «да сегодня мама очень красивая, я тебя обожаю, нельзя не влюбиться❤️👑», «Моя королева ♥ ️».

Ранее здоровый образ жизни Дженнифер ведет достаточно давно. Она следует ему уже очень много лет, благодаря чему ее тело выглядит стройным и идеальным для своего возраста. 51-летняя звезда не пьёт алкоголь, не курит и давно отказалась от употребления кофеина.

Причем питание Лопес очень сбалансировано, чтобы не сидеть на диетах. Она никогда не смешивает продукты и не добавляет никакие соусы и приправы в еду. Основу рациона составляют: рыба, курица, свинина, бурый рис, а также зелёные овощи на пару.

Каждый день Дженнифер занимается спортом хотя бы час, при этом ее фитнес-рацион состоит из регулярных кардио. И похоже все действительно работает. На новом фото звезда смогла взбудоражить не только фанатов, но и коллег. В мини-бикини Дженнифер выглядела потрясающе, а ее кожа потрясла многих женщин, ведь Лопес выглядит моложе своего возраста лет на двадцать.

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