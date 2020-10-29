Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес покорила нежным образом в розовом платье без лифчика

Каждый день на фан-аккаунтах появляются сотни фото с лучшими образами Дженнифер Лопес. При этом не редко поклонники публикуют весьма яркие и даже пикантные фото с знаменитостью, которая считается иконой стиля среди других звезд.

Не так давно на фан-странице в Инстаграм, посвященному Дженнифер, появилось еще одно фото с коллажем. На нем Лопес позировала в тонком, почти прозрачном платье, которое не смогло скрыть ни бюст звезды, ни факт того, что на публику она вышла совсем без белья.

Стройной певице удалось создать не только провокационный образ, но еще и поразить стройностью фигуры.

Вот как реагируют фанаты на показанное фото:

«Я люблю тебя, лулу; это больше, чем страсть; не понимаю, где ее старость, она такая изящная и не похожа на 51 летнюю женщину; она слишком горяча, чтобы быть правдой; словно ангел; снова молодая и роскошная; Que cuepazo😋😋💘; Пляжный вид, как греческая мечта, она круче вина; я хотел бы узнать тебя получше; я влюбляюсь в тебя сейчас и навсегда❤️».

Мы также писали, что звезда очень строго следит за собой, поэтому каждое ее фото, демонстрирующее фигуру, поражает поклонников – 51-летняя лопес выглядит лет на двадцать моложе своего возраста. Недавно Дженнифер показала в разделе Стори, как веселится на пляже в алом монокини. При этом певице удалось покорить цветущим и ярким видом. Уютный кадр тут же представили на фан-аккакнтах.

Рецепты похудения Дженнифер Лопес при этом также просты. Что касается питания, это большое количество обычной воды и полный отказ от кофеина и алкоголя, полный отказ от вредных привычек. Из еды звезда предпочитает салаты и нежирные белки – рыбу или курицу с овощами. Также Лопес не сидит на диете и увлекается спортивными танцами.

До этого мы писали, что секретами красоты «вечно молодой» Дженнифер интересуется, наверное, каждая женщина.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"