Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает будоражить публику смелыми образами

Дженнифер Лопес считается одной из самых эффектных актрис и певиц, ведь в свои 50 лет может превзойти тридцатилетних и даже молоденьких красоток. Лопес поражает видом и этот раз не стал исключением. Наряд из сеточки и с черным бельем и таким же лифом подчеркнул подтянутое и эффектное тело знаменитости.

Стоит отметить, что отчаянно молодиться Лопес не приходится. Звезда не отказывает себе в радостях жизни, иногда позволяет себе кушать сладости, а в голодание Джей Ло не верит, вместо этого выбирает пищу, которая максимально наполняет ее энергией.

Оставаться подтянутой ей помогает настоящая одержимость спортом, что видно на представленном кадре. Кожа звезды очень ухоженная, упругая и не имеет изъянов. Лопес не перестает заниматься даже в собственный день рождения.

Вот как реагируют на новый пост фанаты:

«Невинная и милая даже так», «ты самая красивая женщина, которую я видел», «Хотел бы я поцеловать тебя», «Ники Минаж не понравилось хахаха», «ты действительно вдохновляешь, никогда не стареешь», «Самая лучшая танцовщица, певица, актриса, мама в мире !!! Молодец !!! И самая молодая в свои годы ...... Я восхищаюсь .....», «Горячее исполнение😍😘🔥🔥🔥🔥 ..».

Ранее мы также писали знаменитость вместе с коллегами отмечает первую годовщину фильма "Стриптизерши", в котором сыграла одну из ключевых ролей. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она опубликовала ролик, чтобы напомнить поклонникам о картине.

Дженнифер Лопес сыграла роль опытной стриптизерши, которая наставляла более молодую коллегу по цеху. В ролике, который разместила звезда, она запечатлена в весьма откровенных нарядах в самый разгар работы. Среди прочего, персонаж актрисы (Рамона), вертится на шесте и заигрывает с клиентами. Самым ярким можно назвать образ из серебристого боди, поверх которого Дженнифер накинула меховую шубу.

Пользователи социальной сети восхитились ее актерским талантом в комментариях.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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