Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась видами сзади

В свой 51 год красотка Джей Ло выглядит роскошно, поэтому может позволить себе самые откровенные фото с разных ракурсов, передает Politeka.net.

Несколько часов назад знаменитость опубликовала фото, на котором повернулась спиной к фотографу.

Лопес позировала в черном боди с золотыми заклепками на спине. Черные лямки оплели спинку знаменитости и подчеркнули стройность тела.

Крой низа позволил рассмотреть красивые ягодицы Джей Ло. Стоит отметить, что звезда надела сетчатые колготки телесного цвета, поэтому казалось, что красотка и вовсе голая.

Также певица, вероятно, была в длинных ботфортах, кончики которых торчали внизу.

Длинный пышный хвост и фирменный макияж артистки стали отличным завершением образа.

"Хороший день", - был подписан кадр.

Снимок в сторис не смог собрать много комментариев в открытом доступе.

Напомним, Дженнифер Лопес позировала в брючном наряде, закинув ноги на стол. При этом, благодаря декольте, в кадр попали роскошные формы знаменитости. На это обратили внимание ее поклонники.

«Привет понедельник! Готова к движению», - коротко говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на фан-странице Дженнифер Лопес появился коллаж. На нем Джей Ло позировала в тонком, почти прозрачном платье, которое не смогло скрыть ни бюст звезды, ни факт того, что на публику она вышла совсем без белья.

Стройной певице удалось создать не только провокационный образ, но еще и поразить стройностью фигуры.

Пользователи сети восторгались образом звезды.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"