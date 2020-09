Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес покорила подтянутым телом в последней фотосессии

Здоровый образ жизни Дженнифер ведет достаточно давно. Она следует ему уже очень много лет, благодаря чему ее тело выглядит стройным и идеальным для своего возраста. 51-летняя звезда не пьёт алкоголь, не курит и давно отказалась от употребления кофеина.

Причем питание Лопес очень сбалансировано, чтобы не сидеть на диетах. Она никогда не смешивает продукты и не добавляет никакие соусы и приправы в еду. Основу рациона составляют: рыба, курица, свинина, бурый рис, а также зелёные овощи на пару.

Каждый день Дженнифер занимается спортом хотя бы час, при этом ее фитнес-рацион состоит из регулярных кардио. И похоже все действительно работает. На новом фото звезда смогла взбудоражить не только фанатов, но и коллег. В мини-бикини Дженнифер выглядела потрясающе, а ее кожа потрясла многих женщин, ведь Лопес выглядит моложе своего возраста лет на двадцать.

«Идеальная женщина😍», «Ой, это вообще возможно 51 ??», «Просто разрыв», «Королева😍😍», «ВАУ 🔥», «Боже, что за тело, хорошо хорошо, я собираюсь начать тренироваться завтра😭😭😭😭», «как еще? Невероятно», «🔥🔥🔥 Пум 😎👊», «Супер звезда !! 🌟🌟🌟.,» «Ей просто вечно 18 😍🔥🔥🔥🔥», «Навсегда звезда», «Она нереальная соблазнителньица», «такой вид красивый».

Ранее также мы писали, что популярная актриса и певица снялась в этот раз в невероятно эффектной рекламе для коллекции модной обуви от DSW. 51-летняя звезда также показала на своей странице первые два жарких фото, отснятых для рекламы.

Отметим, коллекцию обуви звезда разрабатывала лично. На фан-странице звезды появился ролик со съемок, в котором артистка показала себя лишь в белой тоненькой блузе без лифчика и тонком нижнем белье в тон. Акцент фотограф сделал на загорелые и стройные ножки Дженнифер в полусапожках со змеиным принтом.

Автором фотосессии стал фотограф Грег Свейлс, который также у себя на странице опубликовал рекламное фото, процитировав слова из песни Лопес If You Had My Love в подписи.

