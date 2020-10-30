Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, станцювала перед камерою в спокусливому образі

Зірка активно веде сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net. Красуня кожен раз виставляє напоказ свої неймовірні принади в різних відвертих нарядах.

Цей раз не став винятком. Модель постала в короткому топі з довгим декольте. З великого вирізу виставилися пишні груди, й анітрохи не бентежило красуню, хоча топік явно малий. Навпаки Кім активніше рухалася перед камерою, рухаючи стегнами і трясучи розкішними формами.

Лямки спокусливого топіка впивалися в шкіру зірки, під натиском красивих об'ємів.

Крім того, не можна не помітити завидні талію і пружний животик розкішної красуні.

Лі розпустила своє довге, червонувате волосся, яке лягло акуратною хвилею збоку.

Вона підспівувала пісні і жестикулювала. Від її очей, підкреслених чорною підводкою не можна було відірватися.

Нагадаємо, Кім Лі постала в обтягуючому топіку з великим декольте і короткою довжиною.

Тісна тканина підкреслила великі об'єми, які виставилися з великого вирізу. Груди притягували погляд, при цьому бретельки Топіка з силою натягнулися на плечах.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі постала в чорному бікіні з ледь помітними білими розводами на ліфчику. При цьому дівчина явно переборщила з розміром - короткий ліф не зміг приховати її бюст, від чого пишні форми просто «випали» знизу бікіні.

Завершують пляжний лук зірки сонцезахисні окуляри і червона бандана. Користувачі мережі написали красуні масу компліментів.

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