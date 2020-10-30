Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, станцевала пред камерой в соблазнительном образе
Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Красотка каждый раз выставляет напоказ свои невероятные прелести в разных откровенных нарядах.
Этот раз не стал исключением. Модель предстала в коротком топе с длинным декольте. Из большого выреза выставилась пышная грудь, и нисколько не смущало красотку, хотя топик явно мал. Наоборот Ким активнее шевелилась перед камерой, двигая бедрами и тряся роскошными формами.
Лямки соблазнительного топика впивались в кожу звезды, под натиском красивых объемов.
Кроме того, нельзя не заметить завидные талию и упругий животик роскошной красотки.
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Ли распустила свои длинные, красноватые волосы, которые легли аккуратной волной сбоку.
Она подпевала песне и жестикулировала. От ее глаз, подчеркнутых черной подводкой нельзя было оторваться.
Напомним, Ким Ли предстала в обтягивающем топике с большим декольте и короткой длиной.
Тесная ткань подчеркнула большие объемы, которые выставились из большого выреза. Грудь притягивала взгляд, при этом бретельки топика с силой натянулись на плечах.
Ранее сообщалось, что Ким Ли предстала в черном бикини с едва заметными белыми разводами на лифчике. При этом девушка явно переборщила с размером – короткий лиф не смог скрыть ее бюст, от чего пышные формы просто «выпали» снизу бикини.
Завершают пляжный лук звезды солнцезащитные очки и красная бандана. Пользователи сети написали красотке массу комплиментов.
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