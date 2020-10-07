Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, похвасталась фотосессией и рассказала о себе

На кадрах модель сидела в леопардовом купальник в большой ванной. Ким оставила волосы распущенными, наслаждаясь приятной водичкой в резервуаре. В ролике показано, как камера все больше приближается, пока девушка позирует и руками прижимает грудь, чтобы сделать ее визуально больше. Кадры вышли очень соблазнительными и нежными, ведь красотка даже закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты никогда не найдешь другого человека вроде меня", - написала самоуверенно Ким.

Фанаты посмотрели более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я стремлюсь быть похожим на тебя в будущем, независимый плохой парень", "Шикарно и сексуально", "Она такая напряженная. Шееш!", "Знойная злодейка", "Она похожа на Ким Ли", "Вот почему я люблю такую женщину, как ты", "Королева Bentley".

Сообщалось, что корейская модель Ким Ли показала грудь в белье.

На маленьких видео модель, которая также является диджейкой и пианисткой, сняла себя рядом с музыкальными инструментами.

Знаменитость предстала перед синтезатором, снимая себя в зеркало. Модель надела черный лифчик, хорошо подчеркнувший ее пышную грудь.

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